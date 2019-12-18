Парламент ЛНР принял закон о границах республики в пределах Луганской области

Народный совет Луганской народной республики принял закон об определении границ ЛНР в пределах Луганской области Украины, сообщил председатель парламента республики Денис Мирошниченко.

Решение принято единогласно, передает РИА «Новости».

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что закон о границах республики скоро вступит в силу.

В ноябре аналогичный загон принял парламент ДНР, установив госграницу республики в пределах Донецкой области. Глава ДНР Денис Пушилин при этом призвал не искать «тайные смыслы» в законе.