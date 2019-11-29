Глава ДНР попросил «не искать тайных смыслов» в принятии закона о госгранице

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит искать «тайные смыслы» в связи с принятием закона о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Я попросил бы не искать тайных смыслов. Это просто планомерная законотворческая деятельность. До этого момента закон о границе был урегулирован указом главы (республики). Сейчас же появились определенные пробелы в работе таможенной, пограничной службы. Поэтому для того чтобы все было урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Я бы не сказал, что это новый закон или говорит о чем-то новом», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что согласно конституции, территория ДНР определяется всей территорией бывшей Донецкой области.

«Это закреплено с 2014 года, и ничего не поменялось. Почему это не противоречит «Минску-2»: в законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области. Закон абсолютно логичен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования», – пояснил глава республики.

Ранее в пятницу парламент ДНР принял закон, согласно которому госграница ДНР устанавливается в пределах Донецкой области.