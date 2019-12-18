Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию

«Оператор ГТС Украины» и румынская компания Transgaz подписали межоператорское соглашение, разблокировав поставки газа из Южной Европы и Турции.

«Сегодня «Оператор ГТС Украины» и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор», – говорится в сообщении украинской компании, передает РИА «Новости».

Теперь у поставщиков газа появилась возможность транспортировать голубое топливо новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, и далее в Молдавию.

С 1 января в межгосударственной точке «Исакча-1 – Орловка-1» будет доступна мощность по маршруту Украина – Румыния в размере 17,8 млн кубометров газа в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн кубометров в сутки.

Между тем во вторник сообщалось, что Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов.