Италия и Франция создадут четвертый по величине автоконцерн мира

Правительство Франции намерено поддержать слияние Fiat Crysler и PSA, в результате чего появится четвертый по величине автоконцерн мира, сообщили СМИ.

Как пишет Deutche Welle, французская автомобилестроительная компания Groupe PSA в ближайшее время может объявить о слиянии с итальянско-американским производителем Fiat Chrysler. Наблюдательный совет Groupe PSA одобрил соглашение о слиянии. После официального объявления о слиянии еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.

По данным издания, в случае успешного завершения сделки новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире. Французское правительство, являющееся акционером PSA, дало понять, что будет поддерживать создание нового автоконцерна.

Напомним, 30 октября автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и группа PSA Group (Peugeot-Citroen) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

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