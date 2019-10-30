Fiat и Peugeot подтвердили переговоры о слиянии

Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и группа PSA Group (Peugeot-Citroen) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

«После недавних сообщений о возможном объединении бизнеса Groupe PSA и FCA Group, Fiat Chrysler Automobiles N.V. подтверждает, что идут переговоры, направленные на создание одной из ведущих в мире автомобильных групп», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal сообщение FCA.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

PSA (прежнее название – PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG.

В конце мая FCA направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.

В начале июня Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault.

Напомним, 6 июня акции Renault и Fiat Chrysler резко подешевели после того, как Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии на сумму 35 млрд долларов.

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