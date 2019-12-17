Подозреваемый в убийстве экс-депутат из Переславля арестован

Подозреваемый в убийстве бывший депутат Переславль-Залесской городской думы (Ярославская область) Владимир Корнилов арестован, сообщили в Ярославском областном суде.

Корнилов арестован до 16 февраля, передает «Интерфакс».

Напомним, по неподтвержденной информации, он, будучи пьяным, убил водителя автомобиля, после чего предпринял попытку избавиться от тела и поджег машину.

Позднее Корнилов объявил о решении сложить полномочия депутата и о выходе из фракции и политсовета «Единой России».