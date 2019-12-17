Новости ОНФ появились в социальной сети TikTok

Общероссийский народный фронт (ОНФ) начал публиковать свои новости в социальной сети TikTok, в официальном аккаунте front_news видеороликами отметились член центрального штаба ОНФ Елена Малышева и рэпер Птаха.

Они рассказали о вреде снюсов – нового пагубного увлечения молодежи, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ОНФ. Доктор Малышева призвала пользователей сети снимать и выкладывать видео об опасности никотиносодержащих смесей. А Птаха обратился к молодежи с напутствием «не тратить свое здоровье».

Сеть TikTok набирает все большие обороты – в России число активных пользователей в месяц превысило 8 млн человек. В среднем они проводят в приложении 39 минут каждый день. В месяц российский сегмент набирает 10 млрд просмотров роликов.