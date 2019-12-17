Спецпредставитель президента оценил переговоры по климату на «троечку»

Спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев назвал посредственными результаты международных переговоров по климату в Мадриде, оценив их на три балла из пяти.

«Итоги прошедшей в Мадриде конференции можно оценить на три балла из пяти. Некоторые важные задачи отложены до следующего года. Нам, то есть странам Парижского соглашения, удалось достаточно точно установить диагноз и перечень необходимых мер для лечения болезни. Но, как показала прошедшая конференция, борьбу со временем за сохранение климатической системы мы по-прежнему пока проигрываем», – сказал Эдельгериев, передает РИА «Новости».

Международные переговоры по климату под эгидой ООН (COP25) завершились в Мадриде на прошлой неделе. Однако ключевых документов, развивающих Парижское соглашение и сотрудничество стран в области сохранения климата, принято не было, так как Бразилия, Китай и Индия не согласились пойти на уступки.

Напомним, Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Этот документ впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его подписали 175 стран, в том числе Россия.

Конференцию в Мадриде также посетила экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Однако, возвращаясь домой, Тунберг опубликовала фото в немецком поезде, чем спровоцировала скандал.

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