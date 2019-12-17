Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи утром во вторник вторника вырос на 0,32% – до 3015,86 пункта, индекс РТС поднялся на 0,14% – до 1519,52 пункта.

Кроме того, индекс Мосбиржи уже поднимался до 3017,14 – нового исторического максимума, индекс РТС вырастал до 1521,33 – максимума с марта 2013 года, передает РИА «Новости».