Горбачев рассказал об опасности выхода США из СНВ-3

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из СНВ-3 США стремятся к одностороннему военному превосходству, но такая цель опасна и недостижима.

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству. Однако в современном мире гегемония одной державы невозможна... Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость. Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США», – передает ТАСС со ссылкой на японскую газету «Асахи» слова Горбачева.

Он добавил, что Россия и Соединенные Штаты должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений и движение к безъядерному миру.

Во вторник сенаторы США попросили и. о. директора национальной разведки страны Джозефа Магуайра предоставить доклад о возможной реакции Москвы и Пекина на отказ продлить СНВ-3.

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