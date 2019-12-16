Сурков: Позиция команды Зеленского по Минским соглашениям ничем не отличается от команды Порошенко

Помощник президента России Владислав Сурков на съезде Союза добровольцев Донбасса заявил, что позиции команды украинского лидера Владимира Зеленского и команды его предшественника Петра Порошенко по Минску-2 не отличаются. Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«На съезде Союза добровольцев Донбасса В.Сурков заявил, что позиция команды Зеленского относительно Минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Порошенко. Он и мне это говорил», – написал Чеснаков в своем Telegram.

Политолог отметил, что во время парижского саммита представители Киева повторяли «старые неприемлемые идеи прежней команды»: передать границу до выборов, разоружить народную милицию, в конституции особый статус закрепить невозможно, разведение сил на всей линии соприкосновения невозможно, прямые переговоры Киев готов вести с представителями Донбасса, но не с теми, кто в Донецке, а с теми, кто уехал в Киев.

«То есть прямые переговоры Киева с Киевом. И так далее. По форме, конечно, отличия имелись. Об этом и сказал (пресс-секретарь российского лидера Дмитрий) Песков. Но по сути, ничего не поменялось. Порошенко вчера это Зеленский сегодня. «Дурная наследственность», как сказал Сурков», – написал Чеснаков.

Напомним, после саммита в «нормандском формате» Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения – в первую очередь это касается пункта о контроле над границей.

Киев настаивает на изменении Минска-2, требуя передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит соглашениям. На саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минских соглашений.

В Кремле накануне заявили, что изменения в Минских соглашениях возможны, но только при совместной работе Украины с ДНР и ЛНР.