Медведчук объяснил необходимость закона о децентрализации для Зеленского

Проект украинского президента Владимира Зеленского о реформе децентрализации помогает укрепить центральную вертикаль власти, заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Расцениваю в данном случае этот законопроект и эти предложенные президентом изменения в конституцию как направленные на утверждение и дальнейшее развитие вертикали власти президента, введение института префектов, которые будут обладать надзорными и контрольными функциями», – сказал Медведчук в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что проект направлен на концентрацию и подчинение местного самоуправления центральной власти и президенту Украины.

Проект не отвечает пунктам минских соглашений, в которых говорится о введении на постоянной основе особого статуса и местного самоуправления в ДНР и ЛНР.

«Наша фракция подобные изменения поддерживать в парламенте не будет», – заключил политик.

Законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» Зеленский внес в Раду на прошлой неделе, но его официальный текст был опубликован только в понедельник.

Проект предлагает ликвидацию местных и областных государственных администраций. Также предлагается введение института префекта, выполняющего функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

В ЛНР назвали проект Зеленского «манипуляцией минских соглашений».