Тело мужчины без головы и кистей рук обнаружили в Московской области

На берегу реки Руза около деревни Шорново в Московской области найдено тело мужчины без головы и кистей рук, по предварительным данным мужчина умер около пяти суток назад, сообщает СУ СК по Московской области.

Тело было обнаружено 13 декабря. По данному факту следственным отделом по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (Убийство), говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, проводится ряд экспертиз и необходимый комплекс следственных действий.

Ранее в Подмосковье было обнаружено обезглавленное тело фотолюбителя.