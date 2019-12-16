Финских добровольцев СС заподозрили в убийстве мирных жителей Северной Осетии

Воевавшие в 1941-43 годах в подразделении «Ваффен-СС» добровольцы из Финляндии причастны к убийству гражданского населения в деревне Толдзгун Северной Осетии, сообщил Национальный архив Финляндии.

«Появилась новая информация о деятельности финских эсэсовцев на Кавказе. Исходя из этого, можно предположить, что финским добровольцам было приказано казнить пять местных гражданских лиц и двух военнопленных в деревне Толдзгун в канун Нового 1942 года», – сообщил архив, передает РИА «Новости».

Национальный архив провел исследования по этой теме вместе с госуниверситетом Северной Осетии, где подтвердили личности погибших. Вместе с тем, точную причину произошедшего установить не удалось.

Информация появилась после исследований, которые провели финские эксперты в архивах России, Украины и Белоруссии, общее количество документов превысило 54 тыс. страниц.

В 2018 году руководитель иерусалимского отделения центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф обратился к президенту Финляндии Саули Ниинисте с просьбой расследовать действия финских добровольцев, воевавших в СС.

В сентябре Зурофф сообщил, что готов сотрудничать с Россией для поиска нацистских преступников.