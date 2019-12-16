Подросток скончался при лечении гайморита на Кубани

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика в больнице Анапы, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия в больницу подросток обратился 6 декабря с диагнозом «синусит». В медучреждении у пациента диагностировали двусторонний гнойный гайморит.

«Медицинскими работниками была проведена анестезия слизистых носовых проходов, после чего произведена поочередная пункция и промывка правой и левой гайморовых пазух. В какой-то момент состояние пациента резко ухудшилось в связи с чем, он был доставлен в реанимационное отделение больницы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время подросток скончался.

Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК (Причинение смерти по неосторожности).

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