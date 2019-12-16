Режиссер объяснил заглушенное слово «протесты» в эфире «России 1»

Режиссер концерта музыкальной премии «Виктория», который транслировался на телеканале «Россия 1», Андрей Болтенко объяснил якобы заглушение слова «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна».

«Случившееся – досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны», – передает слова Болтенко РИА «Новости».

Накануне в Сети появилось видео из эфира «России 1», на котором в песне группы «Куртки Кобейна» во время трансляции музыкальной премии «Виктория» оказалось заглушено слово «протесты». Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что на телеканале нет запрета на слово «протест».

«Россия 1» объяснила, что получила материал от организаторов музыкальной премии уже в таком виде.