«Россия 1» объяснила ситуацию с вырезанным из эфира словом «протест»

В запись группы «Куртки Кобейна» (проект группы «Би-2») телеканал «Россия 1» никаких изменений не вносил, материал был получен в таком виде от организаторов музыкальной премии «Виктория», заявила пресс-служба канала.

«Телеканал «Россия 1» получил телеверсию премии для трансляции от устроителей», – передает слова представителя телеканала «Интерфакс».

Так она прокомментировала ситуацию с заглушенным словом «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» во время трансляции музыкальной премии «Виктория».

Представители коллектива «Куртки Кобейна» и певицы Manizha, которая также исполняла эту песню, не стали комментировать ситуацию, передает РИА «Новости».

Ранее на этот счет высказался телеведущий Дмитрий Киселев.