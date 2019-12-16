Смоленские чиновники объяснили решение не допускать к соревнованиям атлетов из ЛНР

Представитель управления спорта Смоленской области Александр Антонов объяснил, почему легкоатлеты из Луганской народной республики не были допущены на открытое первенство Смоленской области по легкой атлетике.

«Проблема заключалась в том, что Всероссийская федерация легкой атлетики снова лишилась международной аккредитации. Поэтому мы потеряли право принимать на наших легкоатлетических соревнованиях спортсменов из-за рубежа», – пояснил «Ридусу» спортивный чиновник.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале WarGonzo, что четверо юных спортсменов из ЛНР в последний момент не смогла попасть на открытое первенство Смоленской области по легкой атлетике.

По словам журналиста, региональный спорткомитет был готов принять спортсменов, но когда луганские атлеты уже прибыли в Смоленск, они были отстранены от соревнований якобы после вмешательства федерального министерства спорта. «Участвовать разрешили только одному спортсмену, успевшему получить российский паспорт», – заявил автор канала.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в сентябре отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за подозрений в новой подмене допинг-проб российских спортсменов.

AIU 21 ноября выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Среди попавших под санкции оказался возглавлявший на тот момент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который впоследствии подал в отставку.

Кроме того, совет World Athletics 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года.