Подлодки «Лада» решили строить по улучшенному проекту

Вторая и третья неатомные подлодки «Лада» проекта 677 строятся по улучшенному проекту, заявил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Завод сейчас строит подлодки «Кронштадт» и «Великие Луки». Их передача ВМФ РФ запланирована на 2020-2021 годы.

«По итогам опытной эксплуатации головного корабля «Рубин» разработал улучшенный проект, по которому «Адмиралтейские верфи» строят вторую и третью лодки серии», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.

Он отметил, что по сравнению с первоначальным проектом, глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс.

«Заключив с нами контракт..., государственный заказчик подтвердил, что флоту нужны корабли этого класса», – сказал Бузаков.

По его словам, две последние неатомные подводные лодки «Лада» будут строиться без воздухонезависимой установки (ВНЭУ).

Главное преимущество ВНЭУ – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

«Закладка состоится по графику, который утвердит министерство обороны. Установка ВНЭУ на эти две лодки не планируется», – сказал Бузаков.

Напомним, в декабре 2018 года Бузаков рассказал, что в ходе испытаний головной подводной лодки проекта 677 «Лада», носящей название «Санкт-Петербург» было выявлено, что ее сложнее обнаружить, чем подлодки проекта «Варшавянка»

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