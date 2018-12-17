Подлодки «Лада» оказались тише «Черной дыры»

В ходе испытаний головной подводной лодки проекта 677 «Лада», носящей название «Санкт-Петербург» было выявлено, что ее сложнее обнаружить, чем подлодки проекта «Варшавянка», заявил гендиректор предприятия-производителя «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

«Завершены испытания «Санкт-Петербурга», на которых она показала характеристики на порядок выше, чем у проекта 636, который по справедливости называют «Черная дыра» по степени скрытности», – сказал Бузаков, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что производство «Лад» продолжится серией субмарин.

Гендиректор отметил, что КБ «Рубин» разрабатывает новую неатомную подлодку с анаэробной установкой.

«Мы надеемся приступить к этому проекту в самое ближайшее время», – сказал Бузаков.

Дизель-электрические подлодки «Лада» – это четвертое поколение неатомных субмарин. Их разработали для борьбы с подлодками, надводными кораблями, для поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Они отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Эту серию можно оснастить крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ», торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами «Игла». Глубина погружения подлодок составляет до 350 метров.

Бузаков еще в 2015 году сообщал, что четвертое поколение субмарин проекта «Лада» превзошло по бесшумности проект 636.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала достоинства и недостатки проекта 667 «Лада».