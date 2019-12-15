Мишин призвал «озверевших от злобы» Тутберидзе и Плющенко заняться самоочищением

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что Евгению Плющенко и Этери Тутберидзе нужно пройти самоочищение.

Мишин отметил, что не хотел бы вмешиваться в их перебранку, однако призвал делать любые заявления тактично, сообщает «Звезда».

«Уже озверели от злобы. Я хочу пожелать тем, кто во все это вовлечен: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище», – заявил он.

Напомним, после заявления Алины Загитовой о паузе в карьере Этери Тутберидзе жестко ответила на комментарий Плющенко по этому поводу, заявив, что тот не воспитал и не научил ни одного спортсмена. Плющенко в ответ назвал высказывания тренера Загитовой хамскими, опровергнув сведения о том, что он пытался переманить фигуристку в свою команду.

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