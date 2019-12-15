Названо максимальное число рабочих для строительства стартового комплекса на Восточном

На космодроме Восточный в 2020 году одновременно будут работать до пяти тыс. строителей, сообщили в космическом центре «Восточный».

«При пиковой нагрузке в 2020 году будет работать до пяти тысяч человек», – отметили в центре, передает ТАСС.

На данный момент в строительстве стартового комплекса задействованы свыше тысячи человек и 140 единиц техники.

Напомним, в воскресенье на Восточном начался монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара».

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый запуск «Ангары» с Восточного должен состояться в конце лета 2023 года.