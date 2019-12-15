Появилось видео «рождественских» танковых стрельб США у границы Белоруссии

Вооруженные силы Литвы опубликовали кадры тренировки американских танков «Абрамс», временно обосновавшихся в городе Пабраде на расстоянии около 7,5 километра от белорусской границы.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 «Абрамсов» 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде», – говорится в подписи к видео, опубликованному в Twitter военной организации прибалтийской республики.

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN — Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) December 14, 2019

Танки и боевые машины для американского батальона, который будет полгода дислоцироваться на полигоне в Пабраде, прибыли в Литву еще 21 октября. В том же месяце в балтийскую республику прибыли первые военные батальоны, напоминает РИА «Новости».

Общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, как ожидается, превысит 500 человек.

Комментируя ситуацию в литовском Пабраде, в минобороны Белоруссии предполагали, что «это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории».

Напомним, 25 сентября минобороны Литвы сообщило, что танковый батальон армии США будет развернут на военном полигоне около города Пабраде примерно в 10 км от границы с Белоруссией.

После этого Белоруссия решила нарастить военные силы на границе с Литвой.

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