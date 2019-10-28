Белоруссия решила нарастить военные силы на границе с Литвой

Минск увеличит численность сухопутного контингента на литовском направлении, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

«Будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении», – передает его слова ТАСС

По словам Равкова, также будут приниматься меры по контролю за вооружениями, «отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки». Кроме того, предпринимается ряд «информационных и дипломатических мер», что позволит «остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».

Равков добавил, что Белоруссия и Россия переработают план применения региональной группировки войск в связи с ситуацией в регионе. Также страны собираются проводить совместную разведку в связи с намеченными на весну масштабными учениями НАТО Defender Europe.

«Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», – заявил глава оборонного ведомства Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в то же время добавил, что речи о закупке новых масштабных вооружений из-за танкового батальона США в Литве не ведется, передает РИА «Новости».

«Мы, конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны – неприемлемый урон для противника. Вот из этого надо исходить», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что все должны понимать, что Белоруссия при необходимости может нанести своим противникам «неприемлемый ущерб».

«Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие. Это надо понимать», – сказал белорусский лидер.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит на размещение в Литве американских танков, однако не станет «бряцать оружием».

США перебросили в Литву тяжелую технику, которая пробудет в стране в течение полугода.

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