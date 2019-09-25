Танковый батальон США появится на границе Литвы и Белоруссии

Минобороны Литвы сообщило, что танковый батальон армии США будет развернут на военном полигоне около города Пабраде примерно в 10 км от границы с Белоруссией.

«Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания», – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в Литву прибудет около 500 военнослужащих США, а также 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли» и 70 колесных транспортных средств. По предварительным данным, батальон будет развернут в Литве к весне 2020 года.

«Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе», – отметил Кароблис.

Ведомство также сообщило, что военные США будут «сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы».

Ранее сообщалось, что в Латвии стартовали международные учения НАТО «Серебряная стрела 2019».

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