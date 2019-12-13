Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

Главную новогоднюю елку России срубили в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья, 15 декабря елку отправят в Москву, где она украсит Соборную площадь Кремля.

Старт рубке елки дал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента Анатолий Качанов, сообщает ТАСС.

«По поручению президента России Владимира Владимировича Путина мы уже в 20-й раз проводим это мероприятие. <...> Эта елка будет стоять у нас на Соборной площади», – рассказал Качанов.

Новогоднее дерево завезут на территорию Кремля через Спасскую башню. На звание главной российской елки претендовали 12 деревьев. При выборе эксперты руководствовались главными критериями отбора – ель должна быть не менее 25 м высотой с диаметром ствола не менее 60 см и возрастом не более 120 лет.

В этом году главный символ Нового года будет высотой около 25 м, с размахом ветвей у основания 6 м, возраст дерева составляет 90 лет.

По словам директора Бородинского филиала госучреждения «Мособллес» Махача Ширинова, выбранное дерево станет вторым в истории лесничества, которое украсит Кремль к празднику.

«Для нас – это большой праздник, ответственное мероприятие. <...> Среди самых лучших 12 кандидатов по Московской области выбрали эту ель-красавицу», – сказал Ширинов.

Рядом с местом, где проходил торжественный сруб елки, состоялся праздничный концерт с участием детей и местных жителей. Главную елку страны планируется установить на Соборной площади 23 декабря.

«Мы ее нарядим и поставим 23-го числа... Каждая елка – индивидуальна, со своими извилинами и прочее. Эта елка пирамидальная. Она близка к идеальной», – сказал Качанов.

Он добавил, что каждый год из елки изготавливают различные поделки и сувениры, к примеру, клюшки или скворечники. Однако пока неизвестно, что будет сделано из ели в этом году. В Кремле дерево простоит до 10 января.



«Елка будет стоять числа до 10 января точно. Но окончательного решения нет», – сказал Качанов.

Ранее сообщалось, что к выбору главной елки страны приступили еще летом, в столицу дерево доставят автопоездом 15 декабря.