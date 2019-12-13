Захарова пожаловалась на фильтры западных СМИ в новостях о России

Официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на конференции о доступе к информации в условиях глобального политического противостояния, посетовала на подачу новостей о России на Западе.

«Сколько стоит фильтров в западном медиамире перед тем, как новости появляются, мне сказать сложно, но я думаю, что не один, – приводит ее слова ТАСС. – Это можно назвать редакционной политикой или, как они говорят, фактчекингом, но на самом деле это фильтры. И что касается освещения (событий) нашей страны или появления информации из нашей страны, то на этих новостях стоит множество фильтров. Могу говорить об этом с полной ответственностью».

По ее словам, в западных СМИ агрессивно продвигают негативный образ России. «Идет балансировка новостей, чтобы, не дай бог, нейтрально-позитивный образ Москвы там не превалировал», – посетовала она.

При этом представитель МИД обратила внимание на то, что российская аудитория, в отличие от западной, имеет возможность получать любые новости о событиях в Британии, США, Франции и других странах мира: «Нет никакой искусственной балансировки. Наша аудитория знает обо всем, что происходит в этих странах. Так, мы узнаем новости о культурной жизни Нью-Йорка или Парижа по телеканалу «Культура», а это государственный канал», – привела она пример.

Отметим, что МИД регулярно говорит о том, что новости о России на Западе фильтруются, кроме того, существует гонение на российских журналистов. Так, накануне МИД заявил об открытом преследовании агентства Sputnik властями Эстонии.