Выяснились изменения в симпатиях израильтян перед третьими выборами в Кнессет

Последние соцопросы показали политические предпочтения граждан Израиля на фоне решение кнессета о проведении 2 марта повторных парламентских выборов.

После решения о проведении новых выборов в Кнессет 2 марта газета Маарив провела опрос общественного мнения, решив узнать, за кого будут голосовать израильтяне. Согласно результатам опроса, правый блок может получить 57 мандатов, в то время как левоцентристский блок при поддержке арабских партий получит 56. При этом партия «Наш Дом – Израиль» может получить всего семь мандатов, это означает, что судьбу коалиции будет решать ее лидер Авигдор Либерман, сообщает MIGnews.com.

Политическому альянсу «Кахоль-лаван» пророчат 35 депутатских мест, «Ликуду» во главе с Биньямином Нетаньяху – 33 места, ШАС может получить восемь мандатов, Яхадут ха-Тора – семь; «Еврейский дом», Ихуд леуми Оцма Йегудит – по четыре места.

Опрос показывает рост поддержки крупных партий, из-за этого члены небольших партий вынуждены искать новые союзы, чтобы обеспечить себе политическое выживание. Опрос также демонстрирует снижение количества избирателей, уверенных в том, за кого голосовать: уровень «плавающих» голосов составил 11%.

Опрос проводился среди 700 человек, статистическая погрешность – 3,8%.

Ранее израильский дипломат назвал туманным будущее Нетаньяху.

12 декабря кнессет Израиля принял закон о проведении 2 марта повторных парламентских выборов, подтверждающий также самороспуск парламента. Никто из депутатов не проголосовал против и не воздержался при голосовании.

Напомним, кнессет 22-го созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий, просуществовав меньше трех месяцев. После выборов 9 апреля и 17 сентября ни председатель правящей партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, ни глава оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смогли сформировать коалицию.