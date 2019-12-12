Израильский дипломат назвал туманным будущее Нетаньяху

«Вынудят ли Нетаньяху подать в отставку или временно покинуть пост премьера – мы узнаем в течение нескольких недель. Но четвертых подряд выборов точно не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Цви Маген, комментируя решение кнессета Израиля о проведении третьих подряд парламентских выборов.

«Биньямин Нетаньяху пока сумел остаться у власти и продолжает возглавлять временное правительство, но его позиции пошатнулись, – сказал бывший посол Израиля в России Цви Маген. – В самой его партии «Ликуд» есть значительная оппозиция, которая набирает голоса к грядущим праймериз. И победа Нетаньяху не выглядит однозначной. Пока еще он силен и может справиться с оппозицией, но она существует».

Кроме того, добавил собеседник, на сегодняшний день не совсем понятна политика более мелких партий, которые создавали блок вместе с Нетаньяху. Куда они повернут перед выборами, сегодня остается загадкой.

«Правые и левые в Израиле сегодня примерно равносильны. Вероятней всего, страну ждут те же результаты голосования, которые были продемонстрированы и на предыдущих выборах. И это основная проблема. Но на четвертый круг и назначение еще одних выборов никто не пойдет», – констатировал Маген.

Кроме того, не понятно, что будет лично с Нетаньяху, отметил он. У премьер-министра свои юридические проблемы, против него могут быть выдвинуты обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием со стороны генпрокурора Израиля Авихая Мандельблита. И проблемы эти все еще не решены.

«Если говорить о том, что будет дальше, я бы предположил, что в течение нескольких недель станет более понятно, куда идут различные политические группировки и партии. Будет уточнен статус Нетаньяху, будет ли он юридически в состоянии продолжать свою политическую активность. Вынудят ли его полностью подать в отставку или только временно покинуть должность. Могут произойти и ощутимые изменения», – резюмировал Цви Маген.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, кнессет Израиля принял закон о проведении 2 марта повторных парламентских выборов, подтверждающий также самороспуск парламента. Никто из депутатов не проголосовал против и не воздержался при голосовании.

Напомним, кнессет 22-го созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий, просуществовав меньше трех месяцев.

После выборов 9 апреля и 17 сентября ни председатель правящей партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, ни глава оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смогли сформировать коалицию.