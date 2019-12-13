Климкин заявил об угрозе перехода украинских земель под власть России

В случае достижения компромисса между Москвой и Киевом ряд украинских территорий «перейдут под вассальную зависимость России», считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

В своей статье, опубликованной украинским изданием «Европейская правда», Климкин рассказал о трех вариантах разрешения конфликта в Донбассе.

Одним из вариантов является компромисс с Россией, который, как считает Климкин, может обернуться развалом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа.

Путь компромисса «кто-кто в [украинской] власти» не отвергает, однако «это очень опасный путь», заявил Климкин. По его словам, в таком случае для Украины закроется путь в ЕС и НАТО, а также на неопределенную перспективу будет «отложен» вопрос «возвращения» Крыма.

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Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Вторым вариантом, продолжил Климкин, является заморозка конфликта в Донбассе, а третьим – «борьба до победы». Говоря о последнем варианте, экс-министр отметил, что такое развитие событий вряд ли поддержит общество, которое хочет прекращения боев в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже, в которых принимали участие лидеры России, Франции, Германии и Украины.

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