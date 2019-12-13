Синоптики рассказали о погоде в Москве

В пятницу, 13 декабря, в столичном регионе будет облачно, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 4 до 1 градуса тепла.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба.

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