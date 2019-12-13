США собрались возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX

Эксплуатация авиалайнеров Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах может быть возобновлена весной 2020 года, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания ожидают, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США сертифицирует новое программное обеспечение (ПО) и учебные курсы для пилотов указанных самолетов в феврале или в марте, передает ТАСС.

Согласно оценкам, приведенным в публикации, это означает, что лайнеры могут вновь начать эксплуатировать в США весной.

При этом в компании Boeing ожидали, что разрешение авиарегулятора будет получено на два месяца раньше.

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Напомним, после авиакатастроф Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии компания оказалась в кризисе, а самой продаваемой моделью стал самолет Airbus, хотя Boeing 737 удавалось удерживать лидерство в течение полувека. Компания Boeing не исключала прекращения производства 737 MAX.

Как сообщали аналитики Федерального авиационного управления США, без внесения изменений в систему автоматического управления катастрофы Boeing 737 MAX могут происходить примерно раз в два или три года.

Главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что даже после череды авиакатастроф Boeing 737 Max вернется к перевозке пассажиров.

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