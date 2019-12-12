Сенат США утвердил Салливана послом в России

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан утвержден Сенатом на должности посла в России.

За утверждение Салливана проголосовало больше половины сенаторов. Указ о назначении после этого должен подписать президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

Салливан – кандидат на пост посла США в России, который должен сменить Джона Хантсмана. Сообщалось, что замгоссекретаря уже получил агреман от Москвы.

В конце ноября Салливан на полях министерской встречи G20 в Японии рассказал главе МИД России Сергею Лаврову, каких шагов Вашингтон ждет от Москвы.

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