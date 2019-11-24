Будущий посол США назвал Лаврову условия улучшения отношений с Россией

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан на полях министерской встречи G20 в Японии рассказал главе МИД России Сергею Лаврову, каких шагов Вашингтон ждет от Москвы.

Как сообщили в Госдепе, Салливан сказал Лаврову, что для улучшения отношений двух стран Москва должна «отказаться от усилий по подрыву демократических процессов» в США. Кроме того, Вашингтон хочет увидеть «приверженность Москвы минским соглашениям», передает РИА «Новости».

Россия не раз подчеркивала, что является одним из гарантов минских соглашений, а не участником конфликта на Украине.

Руководители внешнеполитических ведомств России и США также обсудили Сирию, КНДР, стратегическую безопасность и борьбу против терроризма.

Напомним, Салливан – кандидат на пост посла США в России.

Накануне Лавров сообщил, что обсуждал с ним в Японии, как «решать накопившиеся проблемы в отношениях» России и США.

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