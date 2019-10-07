В Кремле объяснили влияние России на Донбасс

Кремль имеет определенное влияние на Донбасс, но республики этого региона являются самостоятельными субъектами в урегулировании конфликта, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае – это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва, Берлин и Париж являются гарантами Минских соглашений.

«Как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время, которые положены на бумагу и под которыми стоят подписи четырех – чтобы все эти мероприятия выполнялись. Кремль не является стороной этого конфликта», – отметил Песков.

1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера» и графика разведения сил в Петровском и Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера».

3 октября ВСУ обстреляли здание школы в поселке Золотое-5 (Михайловка) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев отменил отвод сил из региона.