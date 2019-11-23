Лавров обсудил с будущим послом США проблемы в отношениях двух стран

На полях министерской встречи G20 в Японии состоялись переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с кандидатом на пост посла США Джоном Салливаном.

Лавров напомнил, что Салливан «проходит процедуру утверждения на пост посла», передает РИА «Новости».

На переговорах стороны обсудили, «как решать накопившиеся проблемы в отношениях» России и США.

Также обсуждалась роль G20 в международных отношениях. Как сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, на встрече «подтвердили поддержку» G20. Министр сказал, что она «отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей», передает ТАСС.

Напомним, министерская встреча G20 проходит в Нагое.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назначении Салливана послом.

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