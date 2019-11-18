Стало известно о выдаче Россией агремана на назначение Салливана послом США

МИД России дал предварительное согласие (агреман) на назначение Джона Саливана новым послом США в Москве, сообщил источник в российском министерстве.

Это также подтвердил источник, который знаком с ходом процедуры с американской стороны, пишет РБК.

В Москве полагают, что сенат США одобрит его кандидатуру в декабре. После этого он сможет приступить к работе.

В октябре помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва ждет от США подачи документов на агреман посла Салливана.

На прошлой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Москва готова принять Салливана, никаких препятствий с российской стороны для этого нет.

3 октября в Москве в должности американского посла завершил работу Джон Хантсман.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стоит за назначением Джона Салливана.

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