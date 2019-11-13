МИД высказался о назначении Салливана послом США в России

Москва готова принять Джона Салливана в качестве нового посла США, никаких препятствий с российской стороны нет, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, сроки приезда Салливана в Москву зависят от того, когда он будет утвержден сенатом полного состава, передает РИА «Новости».

«График сената для меня неочевиден, тем более что там часто меняются приоритеты с точки зрения повестки дня. С российской стороны нет никаких препятствий. Если его приезд состоится до нового года, он получит возможность сразу приступить к выполнению обязанностей», – сказал Рябков.

Замглавы МИД отметил, что вручение копий верительных грамот позволяет послу сразу же в полном объеме начать работать.

Кандидатура Салливана в настоящий проходит процедуру утверждения на пост посла США в России. В госдепартаменте он отвечал за переговоры с Россией по сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Ранее Салливан назвал первоочередной задачей противодействие строительству трубопровода «Северный поток – 2».

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