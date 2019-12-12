Избивших девушку из-за внешности задержали в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении девушки на Лиговском проспекте, сообщило региональное ГУ МВД.

«По уголовному делу, возбужденному полицией после избиения 18-летней девушки, задержана группа неформалов», – сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«По предварительной версии, к избиению девушки имеют отношение трое граждан в возрасте от 16 до 19 лет. Один из них нигде не учится, не работает. Второй – учится в седьмом классе школы. А третий, самый старший из них, – студент юридического факультета одного из петербургских вузов», – отметили в МВД.

У самого взрослого участника нападения нашли откопанные из земли патроны, их отправят на экспертизу. В случае, если они будут признаны боевыми, подозреваемому грозит новая уголовная статья.

Напомним, нападавшие избили 18-летнюю Екатерину Лысых, по данным СМИ, им не понравился внешний вид девушки, они назвали ее и ее подругу лесбиянками.

Видеозапись нападения опубликовали в соцсетях.