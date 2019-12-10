Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида

В кофейне на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю Екатерину Лысых из-за внешнего вида.

По словам подруги девушки Алины, около 22.00 мск к ним с подругами подошли неизвестные мужчины и начали оскорблять их внешний вид и называть лесбиянками, сообщает издание «Бумага».

«Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось всё-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела», – сказала Алина.

В кофейне одна из девушек попыталась воспользоваться перцовым баллончиком для защиты, однако один из мужчин ударил ее в лицо. Екатерина Лысых решила догнать обидчиков и, как рассказала Анина, узнать «зачем они такое делают». Мужчины несколько раз ударили девушку по лицу, виску и голове, а затем скрылись. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. В больнице у Лысых диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений и зашили губу.

По словам подруг, пострадавшая частично не помнит произошедшее из-за шока, девушки намерены обратиться в полицию.

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