Уроженец Литвы избил и остриг девушку в Москве

Жилец апартаментов «Город столиц» на Пресненской набережной избил и насильно остриг девушку, сообщили СМИ.

Как передает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, конфликт между мужчиной и потерпевшей произошел еще 28 октября в его квартире. В результате инцидента девушка получила закрытый перелом костей носа.

«Как выяснили оперативники, мужчина использовал малозначительный повод для ссоры с девушкой и напал на нее. Он схватил ножницы и стал состригать волосы с ее головы, при этом нанося девушке удары по голове и телу. Бил руками и ногами», – сообщил собеседник агентства.

Сообщается также, что подозреваемым по делу стал 42-летний уроженец Литвы. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, в октябре в Москве девушка обратилась в клинику, чтобы скорректировать форму губ, однако была избита косметологом за вопрос и происхождении вводимого аппарата, а также указание на использование вскрытого шприца.