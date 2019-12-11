Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и вопросы двустороннего сотрудничества.

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии», – сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции.

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.