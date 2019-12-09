Эрдоган назвал место встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 8 января в Стамбуле, где состоится церемония запуска «Турецкого потока».

Кроме того, Эрдоган выразил желание провести с российским лидером телефонные переговоры, чтобы обсудить ситуацию в Ливии, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предстоящая встреча будет использована главами государств как возможность продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам.