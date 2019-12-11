Колобков заявил о наличии оснований для оспаривания решения ВАДА в КАС

Министр спорта Павел Колобков выразил уверенность, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение ВАДА об отстранении российских сборных от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира.

«Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у ВАДА. На все вопросы есть ответы, впереди еще целый процесс. Со своей стороны уверяю, что все соревнования пройдут на самом высоком уровне, как обычно», – передает его слова ТАСС.

Он также сообщил, что направил во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию письмо, в котором попросил разъяснить его позицию в отношении российских спортсменов и процедуру восстановления ВФЛА, передает РИА «Новости».

«Мы поддержали нашу федерацию в проведении отчетно-выборной конференции, потому что все организации нуждаются в обновлении. Надеюсь эту работу провести с содействием международной федерации, мы ждем их разъяснений, потому что очень много вопросов в решении совета World Athletics. Надеюсь, оно будет принято в отношении всех «чистых» спортсменов, легкоатлетов, которых в России очень много, которые ждут восстановления, участия в соревнованиях, готовятся», – подчеркнул Колобков.

Он выразил мнение, что позиция комиссии атлетов ВАДА по поводу санкций против России является политизированной. Речь идет о заявлении комиссии, в котором содержится призыв к полному запрету на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. После объявления вердикта ВАДА председатель комиссии атлетов Бекки Скотт заявила, что эти санкции недостаточно жесткие.

«Надо ориентироваться на решение ВАДА, которое, напоминаю, в силу еще не вступило. Если оно будет обжаловано, оно может вступить в силу только после решения суда. Я хочу сказать как спортсмен, надо поддерживать, а не противопоставлять себя чистым спортсменам из других стран. Это неправильная позиция, и я, когда выступал, всегда поддерживал своих коллег из других стран. Мне эта позиция непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована», – сказал Колобков.

Комиссия атлетов ВАДА состоит из бывших спортсменов-медалистов Олимпиад и чемпионатов мира, ее председатель входит в исполком антидопингового агентства.

Кроме того, Колобков сообщил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе национальной сборной от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Рано делать какие-либо заявления, потому что решение в силу не вступило. Мы пообщаемся с федерацией бокса. Ребята патриоты, но им еще нужно отобраться, у них впереди еще ряд отборочных соревнований – там особый порядок отбора, надеюсь, что они отберутся. Решение ВАДА о выступлении под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам, хотя соответствует принятым стандартам ВАДА, и есть основания для оспаривания этого решения», – сказал он.

Напомним, ВАДА призвало запретить россиянам выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны в течение четырех лет. После этого члены сборной России по боксу отказались ехать на Олимпиаду-2020 в Токио в нейтральном статусе.

Решением ВАДА остались недовольны американские спортсмены, требующие полного отстранения всех российских спортсменов. На Играх в Токио они собираются протестовать против допуска россиян к соревнованиям.

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