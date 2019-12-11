В Кремле назвали основную цель всех экономических проектов

Основной целью всех проектов в российской экономике является повышение зарплат граждан в разных секторах, данная работа ведется на постоянной основе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил об этом в ответ на просьбу прокомментировать исследование экспертов Общественной палаты о социальном неравенстве в обществе, уровне справедливых зарплат, передает РИА «Новости».

Он указал, что «тема повышения реально располагаемых доходов россиян, тема повышения заработных плат в разных секторах – это то, ради чего реализуются все проекты в экономике, потому что это основная цель всей работы – повышение благосостояния россиян».

Представитель Кремля добавил, что «это постоянная работа, которая ведется на постоянной основе».

Напомним, согласно данным исследования ОП «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», более трети россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека превышает 50 тыс. рублей, при этом 97% связывают надежды на снижение социального неравенства с дополнительными усилиями государства.