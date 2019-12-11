Нобелевский лауреат вызвал скандал поддержкой сербов и Милошевича

Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии в Стокгольме бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии по литературе из-за присуждения награды австрийскому писателю Петеру Хандке, сообщили СМИ.

Как сообщает издание Dagens Nyheter, на церемонию традиционно приглашают глав посольств всех стран, расположенных в Стокгольме. Причиной отказа послов от участия в мероприятии стало то, что Хандке ранее занимал просербскую позицию во время войны на территории бывшей Югославии и поддерживал бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.

«Политика (Милошевича – прим.ВЗГЛЯД) привела к войне в регионе бывшей Югославии, что стало причиной гибели тысяч людей и продолжительной нестабильности в регионе», – передает РИА «Новости» слова посла Хорватии в Швеции.

Кроме этого, вечером вторника в центре Стокгольма прошла акция протеста против присуждения Хандке премии, в которой приняли участие около 400 человек. Председатель Нобелевского комитета по литературе заявлял, что премия находится вне политики и присуждается за достижения в области литературного искусства.



Австрийский драматург, писатель, поэт и эссеист Петер Хандке, будучи по матери словенцем, осмелился в то время, пока вся американская и европейская «прогрессивная общественность» поносила сербов и лично Милошевича, выступить в их защиту.

В конце девяностых и начале нулевых травля была крайне серьезной. Еще один букеровский лауреат и претендент этого года Салман Рушди в 1999 году назвал Хандке соискателем, занявшим второе место в номинации «Международный дебил года» за «серию страстных высказываний в оправдание творившего геноцид режима Слободана Милошевича». Сейчас, спустя 20 лет, Рушди заявил: «Мне сегодня нечего добавить, но я придерживаюсь того же мнения, которое я высказал тогда».

В октябре газета ВЗГЛЯД рассказывала, что премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением.

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