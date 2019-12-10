Мировой экономике предрекли переворот в следующее десятилетие

Следующее десятилетие перевернет мировую экономику, пишет немецкое издание Die Welt, предрекая, в частности, появление «новых центров силы» в странах, которые пока не играют важной роли.

«В следующем десятилетии в рейтинге важнейших экономик произойдут фундаментальные изменения. Китай опередит США, и конкуренция обеих держав станет для мира испытанием на прочность. Одновременно возникнут новые центры силы в странах, на которые пока едва ли обращают внимание», – приводит текст статьи немецкого издания «ИноПресса».

Указывается, что в прошлом году американская экономика оценивалась примерно в 20,5 трлн долларов, а ВВП Китая составлял около двух третьей от этой суммы. При этом еще 10 лет назад экономика КНР была только одной третьей от экономики США.

«Мы предполагаем, что в 2025 году Китай обгонит США», – приводятся в статье слова главного экономиста холдинга Allianz Людовика Субрана.

Другие полагают, что это произойдет позже, но не позднее, чем на пороге 2030-х годов.

Так, британский банк HSBC считает, что к тому времени ВВП Китая составит около 26 трлн долларов, а в США только 25,2 трлн.

«Однако в прогнозе есть еще один неожиданный момент, ведь изменения коснутся и третьего места: не позднее, чем к 2030 году, Индия, занимающая сегодня седьмое место, обгонит Японию и Германию и окажется в тройке лидеров», – говорится в статье.

Кроме того, России, Южной Корее, Мексике, Индонезии предрекают место в топ-10 экономик мира в 2030 году.

Однако, указывает издание, многое зависит от развития валюты. Значительные изменения могут повлечь за собой ревальвация американской валюты или падение валюты конкретной страны.

«Но независимо от того, как именно в итоге будет выглядеть рейтинг, ясно, что азиатская экономика растет быстрее, а старые индустриальные страны постепенно вытесняются с ведущих позиций», – пишет Die Welt.

Торговый конфликт между США и Китаем председатель управляющей компании Feri Хайнц-Вернер Рапп называет «принципиальным геостратегическим конфликтом, который будет занимать нас все десятилетие». Это будет продолжаться, по его мнению, даже если в следующем году Дональд Трамп не будет переизбран, а его место займет демократ.

«В худшем случае это может означать, что мировая экономика будет разделена на две части. С одной стороны будет находиться блок, в котором главенствующее положение занимает Китай, с другой стороны – блок во главе с США», – заявил эксперт.

Экономика Германии в 2030 году, по его мнению, составит «лишь пятую часть экономической мощи Китая или США», хотя в целом Евросоюз будет входить в тройку лидеров.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что мешает российской экономике совершить прорыв в ближайшие годы.