Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире

Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.

На кадрах девушка стоит на фоне бегущих атлетов, когда внезапно один из бегунов бьет ее, от произошедшего девушка опешила, однако продолжила вести трансляцию.

«Человек, который сегодня утром ударил меня по заднице в прямом эфире: ты оскорбил, поступил со мной как с вещью и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или где-либо еще!», – написала журналистка Алекс Бозарджан в своем Twitter.

Глава городского совета по спорту Робер Уэллс заверил девушку, что бегуна найдут, о чем сообщил в своем Twitter.

Ранее в российской провинции разгорелся скандал из-за «пышногрудой блондинки» из Америки.