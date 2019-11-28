«Пышногрудая блондинка» из Америки вызвала скандал в российской провинции

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28 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

Опросы прибавили пессимизма ЗеленскомуФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» – уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Глупо попадать в долговое рабство из-за айфона

Максим Соколов, публицист
Кредит, взятый в связи с лихой болезнью близкого человека (каковой кредит непонятно, из чего отдавать) – это одно. Кредит на приобретение последней модели айфона – это немного другое. Правда, непонятно, как их различать и что с этим различием делать. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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              «Пышногрудая блондинка» из Америки вызвала скандал в российской провинции

              Бриана Вейсингер вызвала бурную дискуссию вовсе не своим научным творчеством   28 ноября 2019, 19:00
              Фото: vyatsu.ru
              Текст: Антон Крылов

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              В русскоязычном сегменте «Фейсбука» разгорелся новый громкий межполовой скандал. Начавшись как чисто феминистический, он перерос в обсуждение того, насколько уместно в 2019 году смешивать личное и общественное, частное и рабочее, а также навязывать свои представления об уместном и прекрасном окружающим. Кто спровоцировал этот спор и кто оказался в нем наиболее неправ?

              Детально история разобрана по ссылке, мы же расскажем вкратце. Некто Лев Саламатов, руководитель Академии интернет-маркетинга DM в Кирове, разместил в «Фейсбуке» отзыв о выступлении сотрудницы университета Сан-Диего Брианы Вейсингер в Вятском госуниверситете. Описал он ее следующими словами «зеленоглазая, пышногрудая и симпатичная блондинка».

              Саламатову сперва вежливо попытались намекнуть в комментариях, что оценивать научного спикера в употребленных им терминах – моветон. Такая лексика еще уместна разве что в размещенных в бумажных газетах объявлениях о знакомствах, даже в «Тиндере» вряд ли кто-то оценит подобный комплимент. Он ответил: «не могу игнорировать сиськи».

              После этого в комментарии пришли феминистки, градус взаимных оскорблений нарастал. Перевод записи Саламатова показали Вейсингер, и ее ответ тоже сложно назвать образцом сдержанности и научности. Процитируем перевод на русский язык:

              «Если мои ГОЛУБЫЕ (а не зеленые) глаза и большие сиськи смогли замутить ваш старческий немощный разум так, что я могу вас подавить интеллектуально – я с радостью обращу свою силу против вас. Не принимайте мой облик за проявление слабости или глупости – я стала той, кем являюсь, и не просто так получила несколько университетских дипломов.

              Одним бездумным постом вы дискредитировали все, что говорили и что можете сказать в будущем. Вы представили себя таким, каким вы на самом деле являетесь: ваши мерзкие старческие убеждения – это часть старых российских проблем. Я смотрю на Россию будущего, где люди вроде вас уходят на задний план, а весь мир движется вперед и забывает о самом вашем существовании».

              Как мы знаем, фраза «патриотизм – последнее прибежище негодяев» направлена не против патриотизма, а против негодяев, которые используют самое святое, чтобы улучшить собственную разрушенную репутацию. Именно это сделал Саламатов, написав в ответ, что «за симпатичным личиком раскрылась суть исключительной миссии Америки определять и оценивать нашу культуру, историю и традиции». Отметим, что Вейсингер говорила от своего личного имени, а не как официальный представитель США. Хотя следует признать, что официальные представители порой зажигают еще круче.

              К этому времени многочисленные жалобы на пост Саламатова наконец добрались до цензоров «Фейсбука», и его пост был уничтожен за «нарушение норм сообщества, касающихся преследования и травли». К тому времени под записью было около 3000 комментариев. Кроме того, директор Политехнического института ВятГУ Иван Губин написал Саламатову комментарий с просьбой больше не посещать мероприятия Политеха, а вскоре ректор вуза Валентин Пугач заявил журналистам, что очень сожалеет об этой истории, и лично извинился перед американкой.

              Но разбушевавшегося интернет-маркетолога было уже не остановить.

              Он опубликовал пост с прямыми угрозами руководству ВятГУ: «Скорее всего, придется пойти на жертвы – потерять пост ректора федерального опорного вуза (ерунда какая), опять семья может рухнуть (сочувствую), с карьерой опять возможны нелады (осознанная жертва), анафему опять же получить (надо пострадать), но это все мелочи ради светлого будущего страны, где феминизм будет обеспечивать инновационный трафик, а мужчины и женщины будут общаться между собой только согласно инструкции обкома фемпартии». Эта запись пока что не признана нарушающей правила «Фейсбука», жаркие споры в комментариях, а также репосты и дискуссии уже в новых комментариях продолжаются.

              Как практически в любом скандале межполовой тематики с легким налетом международной политики, в этом случае очень сложно найти правых и виноватых.

              Прав ли Саламатов? Разумеется, нет, не прав. Не прав, как интернет-маркетолог, который предлагает на своей страничке «ВКонтакте» обучение «персональному брендингу» всего за 2,5 тысячи рублей. Специалист должен понимать, что скандал – это отлично с точки зрения повышения узнаваемости (что сейчас и происходит, Саламатов переживает свои 15 минут славы, о нем пишут федеральные СМИ и, может быть, его даже пригласят в телевизор), но очень плохо с точки зрения лояльности бренду. Он уже стал персоной нон-грата в вузе родного города, и вряд ли в дальнейшем его репутация ограниченного и упертого ретрограда, который вообще ничего не понимает в продвижении в интернете, изменится.

              Как мужчина он тоже не прав, подобные «комплименты» считались неприятными и сальными еще при Советском Союзе и даже раньше. Скорее всего, даже Александр Пушкин, которого Саламатов регулярно вспоминает в своих постах, вызвал бы его на дуэль, если бы он назвал жену или другую близкую женщину поэта «пышногрудой».

              Значит ли это, что правы все те, кто неистово обрушился на «сексиста», «мизогина» и «кукусика»? (Оказывается, такое обзывательство в современном феминизме тоже есть, имейте в виду.) Разумеется, нет, не правы. При всей неуместности первоначального поста Саламатова и его без всяких кавычек сексизме, никакого преследования и травли там не было. Травили разве что самого Саламатова (и то, что за дело, в данном случае вообще ничего не меняет). При этом многие пришедшие поучить автора жизни немедленно оставляли жалобу на пост цензорам «Фейсбука». Это неправильно, в результате реальные преследование и травля могут остаться безнаказанными.

              И наконец, дважды не права оскорбленная тем, что в ней увидели женщину, а не эксперта, Бриана Вейсингер.

              Во-первых, словосочетания «мерзкие старческие убеждения» и «старческий немощный разум» с точки зрения политкорректности ничем не лучше, и даже хуже «пышногрудой блондинки». Просто первое – эйджизм, а второе – сексизм. Фактически своим постом она обвинила в сексизме и слабоумии всех мужчин, женщин и трансгендеров возраста Саламатова и старше. Это оскорбительно.

              Во-вторых, действительно не ее дело рассуждать на примере отдельно взятого вятского мизогина о старых российских проблемах. Если уж говорить о феминизме, то американские женщины получили те же права, что и советские, на несколько десятилетий позже. И это Голливуд, а не «Мосфильм» славится своими ковровыми домогательствами продюсеров к актрисам. Мы, русские, очень не любим, когда иностранцы нас огульно критикуют, вот тут вспомнить Пушкина будет вполне уместно.

              Так была ли возможность не устраивать громкого скандала? Да, разумеется, была. На любой сексизм, мизогинию, ультраортодоксальность и так далее есть универсальный ответ: «Окей, бумер». Это, безусловно, тоже в некоторой степени эйджизм, потому что бумеры – это поколение, рожденное после Второй мировой.

              Но в этой фразе нет оскорбительности, если толковать ее расширенно, то это будет «я вас услышал, у вас свои ценности, у меня свои, я понимаю, что переубеждать вас бессмысленно, как и меня, так что давайте закончим эту бесплодную дискуссию». И если хотя бы первые же комментаторши ответили Саламатову именно так, то у нас не было бы отличного повода порассуждать о феминизиме, сексизме, эйджизме и других актуальных проблемах современного общества.

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