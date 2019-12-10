Путин призвал сократить производство пластиковой посуды

Президент России Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды.

Глава государства отметил, что необходимо действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности, передает РИА «Новости».

В мае 2019 года в Минприроды начали разработку законопроекта по запрету продажи одноразовой посуды.